Mary J Blige ‘vince’ il Super Bowl | il body con cristalli Swarovski è pura luce

(Di lunedì 14 febbraio 2022)J.ha abbagliato i fan aldi domenica sera, salendo sul palco con unimpreziosito da 10mila. La regina dell’Hip-hop ha eseguito i suoi successi del 2001 Family Affair e No More Drama indossando il capo bianco e argento, mentre il SoFi Stadium si è stato trasformato in un set cinematografico a tema Hip-hop durante l’Halftime della finale della NFL. Vi raccomandiamo...star del2022: il suo stile in tre look iconici Uno spettacolo costellato di stelle, con Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem, 50 Cent (oltre che a), ...

Ma in fondo non riusciamo a capirne il senso, a prescindere dal grande evento conclusivo che ha visto esibirsiJ., Dr. Dre, Snoop Dogg ed Eminem. Per la cronaca: hanno vinto i Los Angeles ...Presentato dal divo Dwayne 'The Rock' Johnson e con l'halftime show da brividi di Eminem ej., tra gli altri. Ma le facce note erano molte di più: da Ben Affleck e Jennifer Lopez al ...Da Snoop Dogg a Eminem, passando per Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Lo show, trasmesso in Italia stanotte su Rai1 e su Dazn, si è aperto con l'immagine di Dr. Dre seduto dietro un gigantesco banco ...Dr.Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent protagonisti nell'intervallo della partita. Le star dell'hip hop fanno tutte parte dell'etichetta Interscope Records, che nel 2023 ...