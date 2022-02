Martina Franca, teatro Verdi: spettacolo con Giulio Scarpati Stasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Continua la Stagione Teatrale organizzata dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca in collaborazione col teatro Pubblico Pugliese. Martedì 15 febbraio (ore 21) terzo appuntamento in cartellone con Giulio Scarpati protagonista della commedia “Il teatro comico” di Carlo Goldoni in scena al teatro Verdi. Scarpati , noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Lele Martini nella fiction “Un medico in famiglia”, ha una carriera scandita da diversi film fra i quali “Il giudice ragazzino” nei panni del magistrato Rosario Livatino, interpretazione con cui vinse il David di Donatello e “Pasolini, un delitto italiano” diretto da Marco ... Leggi su noinotizie (Di martedì 15 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Continua la Stagione Teatrale organizzata dall’Amministrazione Comunale diin collaborazione colPubblico Pugliese. Martedì 15 febbraio (ore 21) terzo appuntamento in cartellone conprotagonista della commedia “Ilcomico” di Carlo Goldoni in scena al, noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Lele Martini nella fiction “Un medico in famiglia”, ha una carriera scandita da diversi film fra i quali “Il giudice ragazzino” nei panni del magistrato Rosario Livatino, interpretazione con cui vinse il David di Donatello e “Pasolini, un delitto italiano” diretto da Marco ...

