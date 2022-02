“Martin Luther King vs FBI”, il sogno americano senza eroi (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’agenzia federale tentò di screditare il leader del movimento dei diritti civili fino al giorno della sua uccisione. Al cinema fino al 16 febbraio, uno sguardo sulle luci e sulle ombre di un’icona che fu prima di tutto un uomo Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’agenzia federale tentò di screditare il leader del movimento dei diritti civili fino al giorno della sua uccisione. Al cinema fino al 16 febbraio, uno sguardo sulle luci e sulle ombre di un’icona che fu prima di tutto un uomo

