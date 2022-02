Mara Venier, triangolo d’amore: la rivelazione spiazza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier protagonista di un vero triangolo d’amore, la rivelazione è arrivata proprio nella diretta di Domenica In di ieri: il pubblico è spiazzato. Fino alla scorsa settimana è stata la vera protagonista sul palco del Festival di Sanremo visto che tutti i cantanti non hanno perso tempo a salutarla per vincere il Fanta Sanremo, Leggi su youmovies (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.protagonista di un vero, laè arrivata proprio nella diretta di Domenica In di ieri: il pubblico èto. Fino alla scorsa settimana è stata la vera protagonista sul palco del Festival di Sanremo visto che tutti i cantanti non hanno perso tempo a salutarla per vincere il Fanta Sanremo,

Advertising

michele_bravi : Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn - trash_italiano : Qui ad aspettare il selfie che Mara lineetta Venier si farà con Mahmood e Blanco per benedirci su Instagram. #Sanremo2022 #DomenicaIn - pezslaugh : RT @pezslaugh: Alma Futura alla sua prima intervista con zia Mara lineetta Venier #DomenicaIn - settembrini61 : @michele_bravi Avenger o no, Michele (che ho visto ammirata a Sanremo per la prima volta), vorrei ritrovare i quatt… - pezslaugh : Alma Futura alla sua prima intervista con zia Mara lineetta Venier #DomenicaIn -