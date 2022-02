Manila riceve un dolce regalo da Lorenzo Amoruso che ci ripensa a San Valentino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Aveva detto che non si sarebbe più palesato nel mondo del Grande Fratello Lorenzo Amoruso. In qualche modo però ha cambiato idea visto che oggi, per la festa degli innamorati, ha fatto recapitare alla sua bella Manila Nazzaro un bellissimo bouquet di rose rosse. La Nazzaro si era un po’ preoccupata vedendo che le altre vippone avevano ricevuto qualche regalino mentre per lei non era arrivato ancora nulla. Oggi però le è stato consegnato il dono che Lorenzo le ha mandato. In questi ultimi giorni l’ex calciatore via social ci ha premuto a precisare che non aveva mai pensato di lasciare Manila via social, ma che il suo fare un passo indietro, prendersi del tempo per riflettere, era riferito agli interventi fatti in relazione al programma. Nessuna crisi quindi, ma solo tanta voglia di riabbracciarla quando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Aveva detto che non si sarebbe più palesato nel mondo del Grande Fratello. In qualche modo però ha cambiato idea visto che oggi, per la festa degli innamorati, ha fatto recapitare alla sua bellaNazzaro un bellissimo bouquet di rose rosse. La Nazzaro si era un po’ preoccupata vedendo che le altre vippone avevano ricevuto qualche regalino mentre per lei non era arrivato ancora nulla. Oggi però le è stato consegnato il dono chele ha mandato. In questi ultimi giorni l’ex calciatore via social ci ha premuto a precisare che non aveva mai pensato di lasciarevia social, ma che il suo fare un passo indietro, prendersi del tempo per riflettere, era riferito agli interventi fatti in relazione al programma. Nessuna crisi quindi, ma solo tanta voglia di riabbracciarla quando ...

