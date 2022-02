Manchester United, Rangnick: «Il nostro obiettivo è il quarto posto» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa della situazione della sua squadra In conferenza stampa, Ralf Rangnick ha così parlato degli obiettivi del Manchester United. DICHIARAZIONI – «Arrivare quarti in campionato è quel che lo United deve volere. È il nostro obiettivo massimo. Non c’è altro, forse andare avanti in Champions che comunque non è facile. In campionato l’obiettivo è arrivare quarti. Per la prossima stagione, so cosa ci vuole dopo un po’ che sono qui ma non è il momento di discutere su questo, ora sono concentrato su domani. Poi martedì o mercoledì sulla Champions e poi sulle prossime settimane. Concentrazione sulla squadra attuale e ottenere il massimo. Poi si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ralf, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della situazione della sua squadra In conferenza stampa, Ralfha così parlato degli obiettivi del. DICHIARAZIONI – «Arrivare quarti in campionato è quel che lodeve volere. È ilmassimo. Non c’è altro, forse andare avanti in Champions che comunque non è facile. In campionato l’è arrivare quarti. Per la prossima stagione, so cosa ci vuole dopo un po’ che sono qui ma non è il momento di discutere su questo, ora sono concentrato su domani. Poi martedì o mercoledì sulla Champions e poi sulle prossime settimane. Concentrazione sulla squadra attuale e ottenere il massimo. Poi si ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Man United, un ex PSG per il dopo Pogba Commenta per primo Paul Pogba si prepara a lasciare il Manchester United , che ha già individuato il suo successore: secondo ESPN , si tratta di Christopher Nkunku , ex PSG oggi stella del Lipsia .

Manchester United, Ronaldo sostiene che Rangnick non è degno di allenare la squadra L'attaccante del Manchester United, Cristiano Ronaldo non è in buoni rapporti con l'allenatore Ralph Rangnick. Secondo quanto riporta AS, il 37enne portoghese considera il livello di Rangnick non abbastanza alto per ...

Spogliatoio del Manchester United sfasciato dalle talpe: “Sappiamo chi sono, devono smetterla” Sport Fanpage San Siro una bolgia, ma mancherà Barella: chi è favorita tra Inter e Liverpool? I nerazzurri persero, come detto, contro il Liverpool nel 2007/08 e anche l’anno successivo contro il Manchester United, prima di battere il Chelsea nel 2009/10 (anno del triplete, ndr). In campionato ...

Juve, ecco chi vuole Pogba C'è però una forte concorrente per il centrocampista oggi in scadenza con il Manchester United e non è il Real Madrid che da tempo lo sta monitorando. Sul francese c'è infatti la fortissima ...

