Manchester United | altro litigio tra Ronaldo e il mister Rangnick Secondo Neville…

Advertising

Fprime86 : RT @tuttosport: #CristianoRonaldo furioso con #Rangnick: una talpa svela tutto ?? - MirrorFootball : Ralf Rangnick's personal intervention persuaded Edinson Cavani into Man Utd U-turn - RedTams : RT @momen_hamza91: Manchester United Squad Vs Brighton: De Gea, Henderson, Grant, Maguire, Varane, Lindelof, Alex Telles, Wan-Bissaka, Luk… - martinocozzi : RT @calcioinglese: Il Chelsea è nell'olimpo: vincendo il Mondiale per Club è diventata la sesta squadra dopo Juventus, Ajax, Bayern Monaco… - _DAGOSPIA_ : CONTINUA IL PERIODO NERO DI CRISTIANO RONALDO AL MANCHESTER UNITED: IL FENOMENO PORTOGHESE E'...… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Il pragmatismo del tecnico delloRalf Rangnick, che guarda alla Champions League come massimo obiettivo da centrare per ilL'obiettivo delè il quarto posto in Premier League '. Questo il pensiero di Ralf Rangnick , tecnico dei red devils, che ha parlato alla vigilia del match contro il Brighton. L'allenatore tedesco ha ...Il Manchester United non riesce a decollare in classifica. Se è pur vero che la vittoria contro i diretti concorrenti per un posto in Champions League del West Ham con il gol di Rashford in extremis ...Il centrocampista del Manchester United ha elogiato il suo ex compagno di squadra dopo i 90 minuti di San Siro Il centrocampista del Manchester United ha elogiato il suo ex compagno di squadra dopo i ...