Manchester City: il punto sul rinnovo di Sterling (Di lunedì 14 febbraio 2022) In scadenza nel 2023, Raheem Sterling non ha ancora rinnovato con il Manchester City. Di lui ha parlato Guardiola: "Non so cosa accadrà.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) In scadenza nel 2023, Raheemnon ha ancora rinnovato con il. Di lui ha parlato Guardiola: "Non so cosa accadrà....

Advertising

sscnapoli : ?? Il Napoli ha subito 16 gol in questo torneo, solo il Manchester City (14) ne ha incassati di meno nei maggiori ci… - sportli26181512 : Manchester City: il punto sul rinnovo di Sterling: In scadenza nel 2023, Raheem Sterling non ha ancora rinnovato co… - ___livia95___ : Secondo il Guardian, la stampa argentina ha riferito che l'attrice 18enne Brenda Asnicar è pronta a sposare il 26en… - Mingaball : RT @infobetting: Sporting Lisbona-Manchester City (Ottavi Champions League, martedì H 21.00):… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?????????????? Manchester City ? Vincitore Carabao Cup 2020/21 ? Eliminato nella Carabao Cup 2021/22 -