Mallorca-Athletic Bilbao, le probabili formazioni: spazio a Muriqi. C’è Berenguer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le probabili formazioni della ventiquattresima giornata di Liga tra Mallorca ed Athletic Bilbao, in programma alle 21.00 Leggi su mediagol (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledella ventiquattresima giornata di Liga traed, in programma alle 21.00

Advertising

Mediagol : Mallorca-Athletic Bilbao, le probabili formazioni: spazio a Muriqi. C’è Berenguer - Oxydo11 : ??Good evening?? ????Spezia - Fiorentina??Fiorentina 1u??1.95 ????Spezia - Fiorentina??Piatek to score 2+ goals 0.25u??9.5… - blab_live : #LaLiga, #RCDMallorcaAthletic @RCD_Mallorca @AthleticClub sei Under consecutivi nei precedenti a Palma. Probabili… - aceofbet_ : SPAIN PRIMERA LALIGA 03.00 – Mallorca vs Athletic Bilbao Pasaran : 1/4 , O/U : 2 Prediksi : Athletic Bilbao / Score… - duncan_asamoah : RT @BigMatchTalk: 14 February 2022: - Spezia Calcio v Fiorentina (Corners - Fiorentina -1.5 @ 1.98) - RCD Mallorca v Athletic Bilbao (BTTS… -