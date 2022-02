Malattie Rare, UNIAMO: oggi a Milano inaugurazione pensilina tram (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 febbraio – Si terrà oggi alle ore 12.00, in Piazza Cavour, a Milano, la cerimonia di inaugurazione di una delle tre pensiline che accompagnano il percorso del tram UNIAMO per raccontare le storie di persone con malattia rara e avvicinare i cittadini alle sfide che vivono nella loro quotidianità. Il messaggio di sensibilizzazione di UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, Coordinatore Nazionale della Giornata delle Malattie Rare, corre volutamente sulle rotaie e diventa metafora del lungo percorso di partenze, punti di sosta, scoperte e molti ostacoli intrapreso dalle persone con malattia rara durante la loro vita. Disorientamento, solitudine e paura in particolare nei momenti che ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 febbraio – Si terràalle ore 12.00, in Piazza Cavour, a, la cerimonia didi una delle tre pensiline che accompagnano il percorso delper raccontare le storie di persone con malattia rara e avvicinare i cittadini alle sfide che vivono nella loro quotidianità. Il messaggio di sensibilizzazione di– Federazione Italiana, Coordinatore Nazionale della Giornata delle, corre volutamente sulle rotaie e diventa metafora del lungo percorso di partenze, punti di sosta, scoperte e molti ostacoli intrapreso dalle persone con malattia rara durante la loro vita. Disorientamento, solitudine e paura in particolare nei momenti che ...

