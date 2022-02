Maiorca-Athletic Bilbao, le formazioni ufficiali: Muriqi titolare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Maiorca cerca di dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno precedente, ma di fronte troverà un Athletic Bilbao reduce da una serie positiva di risultati: le due squadre si affrontano questa sera per il posticipo della giornata 24 di Liga (di seguito le formazioni ufficiali). La compagine rossonera lotta per la salvezza, e attualmente ha tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non molti per essere tranquilli, considerando che Alavés e Cadice sono sotto a poca distanza. Nell’ultimo turno però, dopo un filotto negativo di quattro sconfitte, è arrivata una vittoria proprio contro gli andalusi, che ha permesso alla squadra allenata da García di respirare. Assieme all’Alavés, il Maiorca è la squadra che ha segnato meno in questo campionato: appena 19 reti in 22 ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilcerca di dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno precedente, ma di fronte troverà unreduce da una serie positiva di risultati: le due squadre si affrontano questa sera per il posticipo della giornata 24 di Liga (di seguito le). La compagine rossonera lotta per la salvezza, e attualmente ha tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non molti per essere tranquilli, considerando che Alavés e Cadice sono sotto a poca distanza. Nell’ultimo turno però, dopo un filotto negativo di quattro sconfitte, è arrivata una vittoria proprio contro gli andalusi, che ha permesso alla squadra allenata da García di respirare. Assieme all’Alavés, ilè la squadra che ha segnato meno in questo campionato: appena 19 reti in 22 ...

