Mafia | Baccini | “Ho detto tanti ‘no’ | è evidente che ero di ostacolo ad attività criminali”

(Adnkronos) – "Ho appreso la notizia dalla stampa con viva preoccupazione. Sapere di essere oggetto di attenzioni nefaste da parte della Mafia, non è certo piacevole. Ma, detto questo, la cosa che mi rallegra è che questi signori ritengono che io sia stato un ostacolo alle loro attività illecite". A dirlo all'Adnkronos Mario Baccini, già ministro della Funzione Pubblica del governo Berlusconi tra il 2004 e il 2006, attualmente consigliere di opposizione del comune di Fiumicino, finito nel mirino del boss mafioso Giuseppe Guttadauro, l'ex primario dell'ospedale Civico di Palermo arrestato, insieme al figlio, in una operazione dei carabinieri del Ros. "Ci sono delle indagini in corso, non ho la più pallida idea perché sia finito nelle mire di questo gruppo 'criminale', è evidente, ad ...

