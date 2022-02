"Ma per favore, il più medagliato di tutti...". Ezio Greggio ferocissimo, come asfalta il generale Figliuolo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Qui Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, dove dietro al bancone - oggi lunedì 14 febbraio - è tornata la coppia storica composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, dopo un'assenza dovuta al Covid del secondo. E la copertina del programma di Antonio Ricci è affidata al monologo di Greggio, che spazia parlando con ironia dei tempi di attualità. E in apertura, ecco piovere una stoccata contro il generale Paolo Figliuolo. Ma anche contro il governo. Si parla dei venti di guerra che spirano in Europa, e Greggio afferma: "Con la crisi in Ucraina c'è il rischio che scoppi una guerra. Noi italiani non possiamo essere tranquilli: il generale più medagliato lo abbiamo messo a fare il virologo. Ma per favore...", aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Qui Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, dove dietro al bancone - oggi lunedì 14 febbraio - è tornata la coppia storica composta daed Enzo Iacchetti, dopo un'assenza dovuta al Covid del secondo. E la copertina del programma di Antonio Ricci è affidata al monologo di, che spazia parlando con ironia dei tempi di attualità. E in apertura, ecco piovere una stoccata contro ilPaolo. Ma anche contro il governo. Si parla dei venti di guerra che spirano in Europa, eafferma: "Con la crisi in Ucraina c'è il rischio che scoppi una guerra. Noi italiani non possiamo essere tranquilli: ilpiùlo abbiamo messo a fare il virologo. Ma per...", aggiunge ...

