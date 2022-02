"Ma dove ca*** sta Buccinasco?". Elettra Lamborghini multata sbrocca, il sindaco la inchioda: cose mai viste (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra le donne del giorno, per certo, c'è Elettra Lambroghini. Sia per il fatto che ha condotto la finale di Miss Italia vestita di viola, sfidando dunque la scaramanzia, sia per una strana vicenda che la lega al comune di Buccinasco, che si trova in provincia di Milano, e dal quale ha ricevuto una multa. O meglio, più di una multa. A raccontare la vicenda è la stessa Lamborghini, che spiega: "Ragazzi è una settimana che dal comune di Buccinasco mi arrivano multe. Non so nemmeno dove c**** sta Buccinasco – ha sbottato la cantante ed ereditiera –. L'8 febbraio non so neanche cosa stessi facendo". E ancora, ha aggiunto rivolgendosi al comune: "Ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni? Io non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, quel giorno ero a casa mia". Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra le donne del giorno, per certo, c'èLambroghini. Sia per il fatto che ha condotto la finale di Miss Italia vestita di viola, sfidando dunque la scaramanzia, sia per una strana vicenda che la lega al comune di, che si trova in provincia di Milano, e dal quale ha ricevuto una multa. O meglio, più di una multa. A raccontare la vicenda è la stessa, che spiega: "Ragazzi è una settimana che dal comune dimi arrivano multe. Non so nemmenoc**** sta– ha sbottato la cantante ed ereditiera –. L'8 febbraio non so neanche cosa stessi facendo". E ancora, ha aggiunto rivolgendosi al comune: "Ma non hai altro da fare che mandarmi i multoni? Io non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più, quel giorno ero a casa mia". Ma ...

Advertising

StefaniSer : RT @FrankFaina77: @StefaniSer Ehhh,caro mio le questioni importanti per le quali scendere in piazza sono queste.Quanto ci scommettiamo che… - FrankFaina77 : @StefaniSer Ehhh,caro mio le questioni importanti per le quali scendere in piazza sono queste.Quanto ci scommettiam… - pmcarpentieri : A me serve, c'ho da fare, devo andare in giro, dovessi anche andare a prendere il pane ci vado in macchina, su ques… - pmcarpentieri : Io sono un automobilista. Ed essendo un automobilista sono sempre, costantemente inca**ato come una bestia. Ce l'ho… - Rosman1976 : @xniallspizzas Ecco che Jess va da Barù... ah no... aspetta ?? non è andata così?... ma che la smettessero tutti di… -