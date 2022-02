M5S | Diaco | rifiuti | Roma salvata ancora da Abruzzo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 febbraio 2022)– “Altro che risoluzione definitiva della questionetanto sbandierata dal sindaco in campagna elettorale: settantamila tonnellate l’anno diurbani continueranno ad andare in. Il sindaco e la sua assessora Alfonsi non riescono proprio a liberarsi delle 2.600 tonnellate di tal quale prodotto ogni giorno daini in quattro mesi di amministrazione.” “Mentre i tre Tmb a disposizione – l’impianto di Ama a Rocca Cencia e i due di Manlio Cerroni a Malagrotta – da soli non bastano. Così la coppia Gualtieri&Alfonsi si vede costretta a prorogare gli accordi in essere per non ritrovarsi sommersa dalla monnezza.” “Mentre resta da sciogliere il nodo sulle modalità di trattamento e smaltimento dell’indifferenziato e comincia a montare la protesta dei territori per le folli scelte ...