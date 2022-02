L’università online ‘Cusano’ scrive ai ministri Brunetta e Messa: “Noi atenei telematici esclusi dagli incentivi”. La replica: “Non è vero” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Polemica tra l’ateneo telematico “Cusano” e i ministeri delL’università e della Pubblica amministrazione. Oggetto della contesa è il protocollo d’intesa tra i ministri Maria Cristina Messa e Renato Brunetta per l’iniziativa “Pa 110 e lode” che consentirà a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l’accesso all’istruzione terziaria, cioè i corsi di laurea, di specializzazione e master.?Un pacchetto di nuovi iscritti agli atenei che piace a tutti, tanto da scatenare una battaglia mediatica e legale. Secondo il presidente del Consiglio di amministrazione di “Cusano”, Stefano Bandecchi, a capo anche della Ternana Calcio e vicino a Silvio Berlusconi con il quale venerdì 18 presenterà “Universitas Libertatis” – una scuola di formazione politica per rilanciare gli “azzurri” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Polemica tra l’ateneo telematico “Cusano” e i ministeri dele della Pubblica amministrazione. Oggetto della contesa è il protocollo d’intesa tra iMaria Cristinae Renatoper l’iniziativa “Pa 110 e lode” che consentirà a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l’accesso all’istruzione terziaria, cioè i corsi di laurea, di specializzazione e master.?Un pacchetto di nuovi iscritti agliche piace a tutti, tanto da scatenare una battaglia mediatica e legale. Secondo il presidente del Consiglio di amministrazione di “Cusano”, Stefano Bandecchi, a capo anche della Ternana Calcio e vicino a Silvio Berlusconi con il quale venerdì 18 presenterà “Universitas Libertatis” – una scuola di formazione politica per rilanciare gli “azzurri” ...

