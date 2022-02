"L'unica mia matrice di forza. Non vedo l'ora...". Bassetti, dopo le minacce lo struggente pensiero per la moglie | Guarda (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora minacce, brutali e vergognose, comprese minacce di morte, contro Matteo Bassetti. Il virologo genovese lo ha denunciato in giornata, per poi tornare sulla vicenda direttamente dal suo profilo Instagram. Il tutto, nel giorno di San Valentino, oggi 14 febbraio, festa degli innamorati. E Bassetti, nel suo post sul social, mix i due argomenti: minacce e festa degli innamorati. Il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, infatti, scrive: "Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo anche stamattina dell'ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no green pass", ricorda Bassetti. E ancora: "In questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ancora, brutali e vergognose, compresedi morte, contro Matteo. Il virologo genovese lo ha denunciato in giornata, per poi tornare sulla vicenda direttamente dal suo profilo Instagram. Il tutto, nel giorno di San Valentino, oggi 14 febbraio, festa degli innamorati. E, nel suo post sul social, mix i due argomenti:e festa degli innamorati. Il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, infatti, scrive: "Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo anche stamattina dell'ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no green pass", ricorda. E ancora: "In questo ...

