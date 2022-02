Lucy and Desi: il trailer del documentario di Amy Poehler su Lucille Ball e Desi Arnaz (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il documentario Lucy and Desi dedicato alla vita e carriera di Lucille Ball e Desi Arnaz, diretto da Amy Poehler, arriverà il 4 marzo su Prime Video, ecco il trailer! Lucy and Desi è il documentario diretto da Amy Poehler di cui è stato condiviso il trailer in attesa del debutto previsto su Amazon Prime Video il 4 marzo. Nel video si vedono alcune delle dichiarazioni di star come Bette Midler, Carol Burnett e Norman Lear con cui spiegano l'importanza che Lucille Ball e Desi Arnaz hanno avuto nel settore ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilanddedicato alla vita e carriera di, diretto da Amy, arriverà il 4 marzo su Prime Video, ecco ilandè ildiretto da Amydi cui è stato condiviso ilin attesa del debutto previsto su Amazon Prime Video il 4 marzo. Nel video si vedono alcune delle dichiarazioni di star come Bette Midler, Carol Burnett e Norman Lear con cui spiegano l'importanza chehanno avuto nel settore ...

