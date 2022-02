Lucrezia Selassié litiga con Delia Duran per difendere la sorella (VIDEO) (Di martedì 15 febbraio 2022) Il litigio tra Lucrezia Selassié e Delia Duran La puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con un piccolo scontro tra Delia Duran e Jessica Selassié. La prima, infatti, si è avvicinata molto a Barù pur sapendo che piacesse molto alla seconda. La moglie di Alex, però, si è difesa dicendo che stavano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il litigio traLa puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con un piccolo scontro trae Jessica. La prima, infatti, si è avvicinata molto a Barù pur sapendo che piacesse molto alla seconda. La moglie di Alex, però, si è difesa dicendo che stavano L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Serena277971312 : RT @HESMYLFINELINE: “Ma perché urli come una cornacchia mamma mia, che cosa ti urli, che loquacità, continua a blaterare” LUCREZIA SELASSI… - Alessia061 : RT @HESMYLFINELINE: “Ma perché urli come una cornacchia mamma mia, che cosa ti urli, che loquacità, continua a blaterare” LUCREZIA SELASSI… - Vale97B : RT @HESMYLFINELINE: “Ma perché urli come una cornacchia mamma mia, che cosa ti urli, che loquacità, continua a blaterare” LUCREZIA SELASSI… - BluMilu123 : RT @HESMYLFINELINE: “Ma perché urli come una cornacchia mamma mia, che cosa ti urli, che loquacità, continua a blaterare” LUCREZIA SELASSI… - CharlotteHeyw : RT @HESMYLFINELINE: “Ma perché urli come una cornacchia mamma mia, che cosa ti urli, che loquacità, continua a blaterare” LUCREZIA SELASSI… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Selassié Lulù Selassié/ Il pensiero a Manuel Bortuzzo: "Ti amo!", sorpresa per San Valentino? ... superstar planetaria dell'hip hop, ama Lulù Selassié : la simpatia e la spontaneità di Lucrezia Haile Selassié sono arrivate oltreoceano, addirittura in America dove la rapper ha applaudito alla ...

Silvia Toffanin, sapete chi è davvero e quanto guadagna? Verissimo e non solo Lucrezia Hailé Selassié, quanto guadagna la principessa del GF Vip 6: le cifre che non ti aspetti Silvia Toffanin: vita privata, figli, compagno Particolarmente riservata, della vita privata di ...

... superstar planetaria dell'hip hop, ama Lulù: la simpatia e la spontaneità diHailesono arrivate oltreoceano, addirittura in America dove la rapper ha applaudito alla ...Hailé, quanto guadagna la principessa del GF Vip 6: le cifre che non ti aspetti Silvia Toffanin: vita privata, figli, compagno Particolarmente riservata, della vita privata di ...