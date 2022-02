L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz incontra Zelensky (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Ucraina è pronta a compiere il primo passo concreto per evitare un’escalation militare ai suoi confini. Dopo settimane di negoziazioni fallite, rivendicazioni e minacce di ritorsioni, oggi l’ambasciatore di Kiev in Gran Bretagna, Vadym Prystaiko, intervistato dalla Bbc ha dichiarato che il governo del Paese est-europeo sta valutando se rinunciare a portare avanti i piani per l’adesione alla Nato per evitare il conflitto. I timori per nuovi scontri (e nuovi morti) nei pressi delle aree contese o, addirittura, di disordini che possano portare al rovesciamento dell’esecutivo potrebbero quindi portare il Paese del presidente Volodymyr Zelensky a rinunciare alle proprie aspirazioni atlantiste, in quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)a compiere il primo passo concreto perun’escalation militare ai suoi confini. Dopo settimane di negoziazioni fallite, rivendicazioni e minacce di ritorsioni, oggi l’ambasciatore di Kiev in Gran Bretagna, Vadym Prystaiko, intervistato dBbc ha dichiarato che il governo del Paese est-europeo sta valutando sea portare avanti i piani per l’adesioneperil. I timori per nuovi scontri (e nuovi morti) nei pressi delle aree contese o, addirittura, di disordini che possano portare al rovesciamento dell’esecutivo potrebbero quindi portare il Paese del presidente Volodymyralle proprie aspirazioni atlantiste, in quella ...

