Luca Argentero è stato Doc anche durante il parto della moglie, George Clooney prenderà il suo posto in tv? (Di lunedì 14 febbraio 2022) I patiti di Doc Nelle tue Mani e di Luca Argentero ieri sera si sono consolati con Che Tempo che Fa su Rai2. In attesa della nuova puntata del medical drama tutto italiano, i fan hanno potuto godere del sorriso di Argentero e di alcune sue confessioni su vita privata e Doc Nelle tue Mani grazie alla sua partecipazione al programma di Fabio Fazio. Dal Papa ad Andrea Fanti il passo è stato breve per Che Tempo che Fa e anche se gli ascolti non saranno gli stessi, i fan di Doc hanno apprezzato. "Cristina stava per partorire, stavo parlando col medico ed è arrivata un'infermiera che ha chiamato il medico 'Doc!' e mi sono girato istintivamente verso l'infermiera".

