LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi in DIRETTA: Sofia Goggia quarta con sorrisino…”Fatti errori madornali” (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sofia Goggia: “LE GAMBE STANNO BENE, HO FATTO DEGLI errori madornali” LA CRONACA DELLA Prova DI OGGI 7.19 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Vi aggiorneremo con le dichiarazioni di Sofia Goggia, il video della sua Discesa, le selezionate dell’Italia per domani. Un saluto sportivo. 7.16 I piazzamenti delle altre italiane: 18ma Nicol Delago a 1?62, 19ma Francesca Marsaglia a 1?63, 23ma Elena Curtoni a 1?79, 30ma Federica Brignone a 2?70, 36ma Marta Bassino a 3?56. 7.15 La classifica della Prova di Discesa: Joana Haehlen (Svizzera) 1’33?18 Kira Widle (Germania) +0.23 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.59 Sofia ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: “LE GAMBE STANNO BENE, HO FATTO DEGLI” LA CRONACA DELLADI OGGI 7.19 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Vi aggiorneremo con le dichiarazioni di, il video della sua, le selezionate dell’Italia per domani. Un saluto sportivo. 7.16 I piazzamenti delle altre italiane: 18ma Nicol Delago a 1?62, 19ma Francesca Marsaglia a 1?63, 23ma Elena Curtoni a 1?79, 30ma Federica Brignone a 2?70, 36ma Marta Bassino a 3?56. 7.15 La classifica delladi: Joana Haehlen (Svizzera) 1’33?18 Kira Widle (Germania) +0.23 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.59...

Advertising

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA dell'ultima prova cronometrata di scesa a #Beijing2022: Sofia Goggia osservata sp… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: che battaglia fra Slovenia Norvegia Austria e Ger… - pointofnews : #live #sci alpino, #prova #discesa #olimpiadi 2022 in #diretta: ultimo test per #sofia #goggia prima della gara. Lo… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ultimo test per Sofia Goggia prima della gara. Lo start a… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: che battaglia fra Slovenia Norvegia Austria e Ger… -