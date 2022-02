LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si comincia alle 06.00 italiane, Goggia osservata speciale (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.37: Sofia, come tutte del resto, però dovrà fare i conti con un contesto complicato. Vento e freddo (temperature ben al di sotto dello zero) anche oggi saranno compagni di viaggio delle sciatrici. 05.34: La bergamasca, infortunatasi al ginocchio a Cortina, si è resa protagonista di un recupero eccezionale e le condizioni in miglioramento del suo fisico sono state sorprendenti e confortanti. 05.31: Una pista non difficilissima, in cui conta tanto far correre lo sci e fidarsi dei propri materiali. Un aspetto fondamentale soprattutto per Sofia Goggia, bisognosa di testarsi in vista della gara di domani che assegnerà le medaglie. 05.28: Sulle nevi di Yanqing ci si prepara a una Prova cronometrata importante. Le atlete, che non hanno potuto disputare la seconda ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.37: Sofia, come tutte del resto, però dovrà fare i conti con un contesto complicato. Vento e freddo (temperature ben al di sotto dello zero) anche oggi saranno compagni di viaggio delle sciatrici. 05.34: La bergamasca, infortunatasi al ginocchio a Cortina, si è resa protagonista di un recupero eccezionale e le condizioni in miglioramento del suo fisico sono state sorprendenti e confortanti. 05.31: Una pista non difficilissima, in cui conta tanto far correre lo sci e fidarsi dei propri materiali. Un aspetto fondamentale soprattutto per Sofia, bisognosa di testarsi in vista della gara di domani che assegnerà le medaglie. 05.28: Sulle nevi di Yanqing ci si prepara a unacronometrata importante. Le atlete, che non hanno potuto disputare la seconda ...

Advertising

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA dell'ultima prova cronometrata di scesa a #Beijing2022: Sofia Goggia osservata sp… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: che battaglia fra Slovenia Norvegia Austria e Ger… - pointofnews : #live #sci alpino, #prova #discesa #olimpiadi 2022 in #diretta: ultimo test per #sofia #goggia prima della gara. Lo… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ultimo test per Sofia Goggia prima della gara. Lo start a… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: che battaglia fra Slovenia Norvegia Austria e Ger… -