LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Nadia Delago prima con salto di porta. Attesa per Goggia (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.19 Gisin è terza a 0.48 da Nadia Delago. Anche la svizzera ha guadagnato 4 decimi all’azzurra sul piano finale. Tocca ad Elena Curtoni. 6.18 Si riparte con Michelle Gisin. La svizzera è la favorita n.1 per la combinata. 6.14 Brutta scivolata per Flury, che finisce nelle reti. Si rialza subito, ora ci sarà un’interruzione. 6.13 La neve si sta già rovinando. Speriamo che domani Sofia Goggia scelga l’amato pettorale n.5, lo stesso di PyeongChang 2018. 6.12 Anche Marta Bassino ha saltato una porta, ma non ha sciato per niente bene. Chiude a 2?92: non buone indicazioni per la combinata. Ora la svizzera Jasmine Flury. 6.10 Preoccupa che Nadia Delago abbia perso 4 decimi da Puchner sul piano finale: strano perché ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.19 Gisin è terza a 0.48 da. Anche la svizzera ha guadagnato 4 decimi all’azzurra sul piano finale. Tocca ad Elena Curtoni. 6.18 Si riparte con Michelle Gisin. La svizzera è la favorita n.1 per la combinata. 6.14 Brutta scivolata per Flury, che finisce nelle reti. Si rialza subito, ora ci sarà un’interruzione. 6.13 La neve si sta già rovinando. Speriamo che domani Sofiascelga l’amato pettorale n.5, lo stesso di PyeongChang 2018. 6.12 Anche Marta Bassino ha saltato una, ma non ha sciato per niente bene. Chiude a 2?92: non buone indicazioni per la combinata. Ora la svizzera Jasmine Flury. 6.10 Preoccupa cheabbia perso 4 decimi da Puchner sul piano finale: strano perché ...

