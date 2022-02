LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia contro il destino. Pettorali di partenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I Pettorali DI partenza DELLA Discesa FEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 Buongiorno e benvenuti cari amici e care amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa olimpica! La trepidante attesa è agli sgoccioli, alle 4.00 ora italiana di martedì 15 febbraio scopriremo se gli incommensurabili sforzi compiuti da Sofia Goggia per disputare la libera a cinque cerchi saranno ripagati. L’azzurra è reduce da una spaventosa caduta rimediata a Cortina tre settimane fa e nonostante il bollettino medico eufemisticamente poco incoraggiante (distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone) ha voluto a ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIDELLAFEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINOBuongiorno e benvenuti cari amici e care amiche di OA Sport allatestuale dellaolimpica! La trepidante attesa è agli sgoccioli, alle 4.00 ora italiana di martedì 15 febbraio scopriremo se gli incommensurabili sforzi compiuti daper disputare la libera a cinque cerchi saranno ripagati. L’azzurra è reduce da una spaventosa caduta rimediata a Cortina tre settimane fa e nonostante il bollettino medico eufemisticamente poco incoraggiante (distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone) ha voluto a ...

