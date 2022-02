LIVE Salto con gli sci, prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: che battaglia fra Slovenia, Norvegia, Austria e Germania! Primo round alle 12.00 (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming della prova a squadre di Pechino 2022 – Presentazione della prova a squadre di Pechino 2022 – Cronaca della gara dal trampolino grande Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova a squadre maschile di Salto con gli sci dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Si conclude il programma del Salto con gli sci ai Giochi di Pechino con la gara squadre maschile che si presenta alquanto incerta con tante favorite e con forti emozioni in arrivo. Non ci sarà l’Italia in gara. Questa competizione è stata ideata a inizio anni ’80 e ha fatto il ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv e streaming delladi Pechino– Presentazione delladi Pechino– Cronaca della gara dal trampolino grande Buon pomeriggio e benvenuti alladellamaschile dicon gli sci dei Giochi Olimpici di Pechino. Si conclude il programma delcon gli sci ai Giochi di Pechino con la garamaschile che si presenta alquanto incerta con tante favorite e con forti emozioni in arrivo. Non ci sarà l’Italia in gara. Questa competizione è stata ideata a inizio anni ’80 e ha fatto il ...

