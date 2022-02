LIVE Salto con gli sci, prova a squadre Olimpiadi 2022 in DIRETTA: battaglia Slovenia-Norvegia-Austria per l’oro (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06: Questa la classifica dopo la prima parte di gara: 1 SLO Slovenia 467.4 Q 2 AUT Austria 458.4 Q 3 NOR Norway 456.5 Q 4 GER Germany 446.5 Q 5 JPN Japan 438.5 Q 6 POL Poland 434.5 Q 7 ROC ROC 410.6 Q 8 SUI Switzerland 367.0 Q 9 CZE Czech Republic 279.5 10 USA United States of America 261.0 11 CHN People’s Republic of China 115.0 13.05: La Germania deve rincorrere! Geiger trova vento sfavorevole e si ferma a 121 metri. Germania quarta e staccata dalle prime tre con 446.5 punti 13.04: Risale ancora l’Austria che deve fare i conti con un vento non del tutto favorevole e atterra a 128 metri. L’Austria è seconda con 458.4 punti, ci sono anche gli Austriaci per l’oro 13.03: Male il norvegese Lindvik. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.06: Questa la classifica dopo la prima parte di gara: 1 SLO467.4 Q 2 AUT458.4 Q 3 NOR Norway 456.5 Q 4 GER Germany 446.5 Q 5 JPN Japan 438.5 Q 6 POL Poland 434.5 Q 7 ROC ROC 410.6 Q 8 SUI Switzerland 367.0 Q 9 CZE Czech Republic 279.5 10 USA United States of America 261.0 11 CHN People’s Republic of China 115.0 13.05: La Germania deve rincorrere! Geiger trova vento sfavorevole e si ferma a 121 metri. Germania quarta e staccata dalle prime tre con 446.5 punti 13.04: Risale ancora l’che deve fare i conti con un vento non del tutto favorevole e atterra a 128 metri. L’è seconda con 458.4 punti, ci sono anche glici per13.03: Male il norvegese Lindvik. Il ...

