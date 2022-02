LIVE Pattinaggio di figura, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutti a caccia di Papadakis-Cizeron. Guignard-Fabbri sognano la top6 (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.48: Questa la classifica a metà gara, mentre inizia la pausa per il rifacimento del ghiaccio: 1 10 USA HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc 74.58 (11) 115.16 (1) 189.74 2 9 CHN WANG Shiyue / LIU Xinyu 73.41 (12) 111.01 (2) 184.42 3 8 CAN LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary 72.59 (13) 108.43 (3) 181.02 4 7 ROC DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb 71.66 (14) 108.16 (4) 179.82 5 5 FIN TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias 68.23 (16) 105.65 (5) 173.88 6 4 CZE TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip 67.22 (17) 101.10 (7) 168.32 7 6 POL KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym 70.32 (15) 96.99 (10) 167.31 8 2 ARM GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon 65.87 (19) 101.16 (6) 167.03 9 3 GEO KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy 67.08 (18) 97.25 (9) 164.33 10 1 UKR NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym 65.53 (20) 97.34 (8) 162.87 3.47: La coppia ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.48: Questa la classifica a metà gara, mentre inizia la pausa per il rifacimento del ghiaccio: 1 10 USA HAWAYEK Kaitlin / BAKER Jean-Luc 74.58 (11) 115.16 (1) 189.74 2 9 CHN WANG Shiyue / LIU Xinyu 73.41 (12) 111.01 (2) 184.42 3 8 CAN LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary 72.59 (13) 108.43 (3) 181.02 4 7 ROC DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb 71.66 (14) 108.16 (4) 179.82 5 5 FIN TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias 68.23 (16) 105.65 (5) 173.88 6 4 CZE TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip 67.22 (17) 101.10 (7) 168.32 7 6 POL KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym 70.32 (15) 96.99 (10) 167.31 8 2 ARM GARABEDIAN Tina / PROULX SENECAL Simon 65.87 (19) 101.16 (6) 167.03 9 3 GEO KAZAKOVA Maria / REVIYA Georgy 67.08 (18) 97.25 (9) 164.33 10 1 UKR NAZAROVA Oleksandra / NIKITIN Maksym 65.53 (20) 97.34 (8) 162.87 3.47: La coppia ...

