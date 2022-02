LIVE Pattinaggio di figura, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sognano la top6, si parte alle 02.15 (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della free dance della danza sul ghiaccio, terza prova di Pattinaggio di figura ai giochi Olimpici di Pechino 2022. Dopo una rhythm dance per palati fini nella giornata di oggi, a partire dalle ore 2:15, verranno assegnate le medaglie in un secondo segmento che promette spettacolo. La situazione dopo la prima porzione di gara sembra abbastanza delineata. Al comando si sono posizionati con margine i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, autori di un programma-capolavoro valutato con il nuovo record del mondo di 90.83 con cui hanno arginato senza patemi i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, secondi con 88.85. la lotta interna in casa Stati Uniti è stata ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella free dance della danza sul ghiaccio, terza prova didiai giochi Olimpici di Pechino. Dopo una rhythm dance per palati fini nella giornata di oggi, a partire dore 2:15, verranno assegnate le medaglie in un secondo segmento che promette spettacolo. La situazione dopo la prima porzione di gara sembra abbastanza delineata. Al comando si sono posizionati con margine i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, autori di un programma-capolavoro valutato con il nuovo record del mondo di 90.83 con cui hanno arginato senza patemi i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, secondi con 88.85. la lotta interna in casa Stati Uniti è stata ...

