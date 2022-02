LIVE Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals 16-20, Super Bowl 2022 in DIRETTA: Stafford e compagni cercano il touchdown della vittoria! (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Si chiude la linea di difesa dei Bengals! Non guadagnano yards i Rams: 2nd&goal. -1 Altro fallo! Interferenza della difesa sul passaggio! CHE FINALEEE!!! Finale degno di una stagione fantastica, spettacolare, sempre incerta e sorprendente! -1 SI RIPETE IL DOWN! Si annullano due falli, annullato un touchdown ai Rams! -1 HOLDING DI WILSON!! Primo tentativo per i Rams. -1 WILSON BLOCCA TUTTO!!! MA L’ARBITRO INDICA UN FALLO! -1 Passaggio incompleto di Stafford per Anderson! 3rd&goal! Siamo sulle otto yard. -1 TROPPO LUNGA LA PALLA PER JEFFERSON! Lancio troppo alto di Stafford! Secondo e goal! -1 1ST&GOAL! I Rams stanno sfondando! C’è il time-out dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 Si chiude la linea di difesa dei! Non guadagnano yards i: 2nd&goal. -1 Altro fallo! Interferenzadifesa sul passaggio! CHE FINALEEE!!! Finale degno di una stagione fantastica, spettacolare, sempre incerta e sorprendente! -1 SI RIPETE IL DOWN! Si annullano due falli, annullato unai! -1 HOLDING DI WILSON!! Primo tentativo per i. -1 WILSON BLOCCA TUTTO!!! MA L’ARBITRO INDICA UN FALLO! -1 Passaggio incompleto diper Anderson! 3rd&goal! Siamo sulle otto yard. -1 TROPPO LUNGA LA PALLA PER JEFFERSON! Lancio troppo alto di! Secondo e goal! -1 1ST&GOAL! Istanno sfondando! C’è il time-out dei ...

