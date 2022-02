LIVE Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals 16-20, Super Bowl 2022 in DIRETTA: sfida scacchistica nell’ultimo quarto! (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -6 Possono ripartire dalle 21 yards i Rams che cercheranno di riavvicinarsi alla end zone avversaria. -6 Erroraccio di Boyd! Sfugge il pallone di mano, imprecisione che non ci voleva in questo momento. -7 Fa girare palla la squadra di Zac Taylor, non continuando sulla corsa: 3rd&9. -8 Guadagna ben otto yards Mixon! 2nd&2 per i Bengals. -9 Mixon guadagna il primo down! Devono far correre il cronometro i Cincinnati Bengals per avvicinarsi al grande obiettivo. -9 Burrow è pronto per rientrare: sospiro di sollievo per i Cincinnati Bengals. -10 Placcaggio di Hilton su Wilson! Difesa dei Bengals ancora solidissima. -11 Possesso che torna ai Los Angeles ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-6 Possono ripartire dalle 21 yards iche cercheranno di riavvicinarsi alla end zone avversaria. -6 Erroraccio di Boyd! Sfugge il pallone di mano, imprecisione che non ci voleva in questo momento. -7 Fa girare palla la squadra di Zac Taylor, non continuando sulla corsa: 3rd&9. -8 Guadagna ben otto yards Mixon! 2nd&2 per i. -9 Mixon guadagna il primo down! Devono far correre il cronometro iper avvicinarsi al grande obiettivo. -9 Burrow è pronto per rientrare: sospiro di sollievo per i. -10 Placcaggio di Hilton su Wilson! Difesa deiancora solidissima. -11 Possesso che torna ai Los...

zazoomblog : LIVE Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals 16-20 Super Bowl 2022 in DIRETTA: inizio bruciante di terzo quarto per Bur… - zazoomblog : LIVE Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals Super Bowl 2022 in DIRETTA: si comincia alle 0.30! - #Angeles #Rams-Cinci… - GiordanoReale : RT @DAZN_IT: ?? Siamo LIVE su #DAZN con il #SBLVI ?? ??Da Los Angeles, California ??Dagli studi DAZN ??Su Twitch con Francesco Lancia, Luca Rav… - DAZN_IT : ?? Siamo LIVE su #DAZN con il #SBLVI ?? ??Da Los Angeles, California ??Dagli studi DAZN ??Su Twitch con Francesco Lanci… - AndreaImondi : RT @VirginRadioIT: 13 febbraio 1983 I #RedHotChiliPeppers debuttano live con un concerto al Rhythm Lounge di Los Angeles. #stayrock https:/… -