LIVE Italia-Usa curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica alle semifinali se… Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per affrontare i Campioni Olimpici in uno scontro determinante per le sorti del round robin: il quartetto tricolore è obbligato a vincere se vuole ancora sperare in una difficilissima qualificazione alle semifinali, obiettivo per cui servono anche tanti altri incastri dagli altri incontri in programma. Joel Retornaz e compagni hanno battuto soltanto la Svizzera, infilando cinque sconfitte ai Giochi. ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica alle semifinali se… Buongiorno e benvenuti alladi-USA, match valido per il torneo dimaschile alleInvernali di Pechino. Gli azzurri tornano sul ghiaccio della capitale cinese per affrontare i Campioni Olimpici in uno scontro determinante per le sorti del round robin: il quartetto tricolore è obbligato ase vuole ancorain una difficilissima qualificazione alle semifinali, obiettivo per cui servono anche tanti altri incastri dagli altri incontri in programma. Joel Retornaz e compagni hanno battuto soltanto la Svizzera, infilando cinque sconfitte ai Giochi. ...

