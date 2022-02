LIVE Italia-Canada 2-2 curling | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | azzurri spreconi | partita molto equilibrata

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:04 Inizia il quinto end sul punteggio di 2-2. Ilha l’ultimo stone. 08:02 Retornaz preciso e marchiamo ancora un punto. Siamo di nuovo in parità. 07:59 Altro errore di Mosaner nel tentativo di doppia bocciata e ora saremo costretti a tentare di farne uno. 07:57 Purtroppo non ne approfitta l’oro nel doppio misto. Va un po’ lungo con il suo primo lancio e Nichols ne approfitta per fare una doppia bocciata. 07:55 Strana scelta dei canadesi che vanno a bocciare con Nichols, lasciando il punto a noi. Ora Mosaner deve approfittarne. 07:54 Ed è proprio così. Gallant e Arman continuano ad appoggiarsi. Il primo errore arriva da parte dei canadesi, che non riescono a superare la guardia col quarto stone. 07:52 Arriva invece un gran tiro per Gonin. I Canadesi si nascondono dietro la guardia, ma ...