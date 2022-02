LIVE Italia-Canada 1-1 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: marchiamo un punto nel secondo end nonostante qualche errore di troppo (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:33 Inizia il terzo end. Il Canada avrà l’ultimo stone. 07:32 Precisissimo il nostro skip. punto Italia e siamo 1-1. 07:31 Gushue trova una buona bocciata. Retornaz può andare al centro per salvare la mano e marcare un punto. 07:29 Un buon secondo lancio di Mosaner e due piccoli errori del Canada potrebbero quantomeno permetterci di salvare l’end. Ultime due stone. 07:26 Un disastro per ora questo end. Anche Mosaner sbaglia la bocciata. Bisogna sperare che il Canada ci grazi. 07:24 Il Canada va a punto con Gallant. Il nostro Arman sbaglia la bocciata e l’end si complica. 07:22 Entrambe le squadre stanno facendo fatica a trovare confidenza con il ghiaccio, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:33 Inizia il terzo end. Ilavrà l’ultimo stone. 07:32 Precisissimo il nostro skip.e siamo 1-1. 07:31 Gushue trova una buona bocciata. Retornaz può andare al centro per salvare la mano e marcare un. 07:29 Un buonlancio di Mosaner e due piccoli errori delpotrebbero quantomeno permetterci di salvare l’end. Ultime due stone. 07:26 Un disastro per ora questo end. Anche Mosaner sbaglia la bocciata. Bisogna sperare che ilci grazi. 07:24 Ilva acon Gallant. Il nostro Arman sbaglia la bocciata e l’end si complica. 07:22 Entrambe le squadre stanno facendo fatica a trovare confidenza con il ghiaccio, ma ...

Advertising

SkySport : Sei Nazioni, ora c'è Italia-Inghilterra LIVE su Sky Sport ? #ItaliaInghilterra in DIRETTA su Sky Sport Uno, Sky Sp… - rtl1025 : ??? 'Il nostro lavoro è più controllato in Italia. I diritti umani sono più rispettati. Grazie alla mia esperienza a… - Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - AbruzzoBandi : RT @CNRIrpps: 15 feb. ore 11. Il #CNR presenta la Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia. Analisi e dati di politica della scien… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 202214 febbraio in DIRETTA: ottima Sofia Goggia in prova! Ora Italia-Canada di curling -… -