LIVE Italia-Canada 0-1 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: un Canada molto fortunato ruba la prima mano (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:22 Entrambe le squadre stanno facendo fatica a trovare confidenza con il ghiaccio, ma noi rischiamo di pagare il prezzo più alto. 07:20 Ancora leggermente impreciso Gonin sia con la guardia che con il draw. 07:18 Inizia il secondo end. L'Italia conserva l'ultimo stone. 07:17 E invece si va addirittura a mano rubata. Retornaz rischia una giocata complessa nel cercare la mano nulla e commette un errore. Siamo sotto 0-1, ma è ancora molto presto, Canada molto fortunato per ora. 07:15 Piccolo errore di Retornaz che ci potrebbe costringere a fare un punto. Ricordiamo che nel curling può convenire fare mano nulla rispetto a ...

