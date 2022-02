L’Italia pronta a schierare con la Nato 200 alpini e bersaglieri al confine con l’Ucraina

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 febbraio 2022)farà la sua parte con l’Alleanza atlantica per contenere la crisi che sta per incendiare. Non sarebbero mille ma circa 200 i militari che lapotrebbe chiedere al. Dain prima linea sullo scacchiere orientale, per far fronte alla crisi Ucraina. Fonti della Difesa sottolineano come questa ipotesi al vaglio del dossier delladovrà, in ogni caso, passare attraverso un via libera del Parlamento italiano. Ucraina,200 militari “segue l’indirizzo della. Si prenderà una decisione comune dopo la riunione ministeriale dell’Alleanza, del 16 e 17 a Bruxelles in cui si farà il punto. Valutando se ci sono ulteriori necessità dei ...