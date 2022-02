"L'ira di Dio, ma da Mattarella solo...". Lo scandalo Palamara? Sallusti a valanga: "Ma bisogna fare cosa?" | Video (Di lunedì 14 febbraio 2022) "Mattarella deve passare dalle parole ai fatti". Lo crede Alessandro Sallusti che, in collegamento con la puntata di domenica 13 febbraio di Non è l'Arena, ricorda quanto emerso nei suoi due libri e quanto denunciato dall'ex membro del Consiglio superiore della Magistratura, Luca Palamara. "Se una cosa così fosse capitata in qualsiasi altro ambito - spiega il direttore di Libero a Massimo Giletti su La7 -, non so, come in politica o nell'imprenditoria, sarebbe successo l'ira di Dio sia dal punto di vista politico che giudiziario". E invece, quanto nonostante quanto accaduto in magistratura, "non è successo nulla". Da qui la frecciata al presidente della Repubblica: "Mattarella è a capo del Csm, ma in un anno ha dato solo moniti. È arrivato a dire 'bisogna' ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) "deve passare dalle parole ai fatti". Lo crede Alessandroche, in collegamento con la puntata di domenica 13 febbraio di Non è l'Arena, ricorda quanto emerso nei suoi due libri e quanto denunciato dall'ex membro del Consiglio superiore della Magistratura, Luca. "Se unacosì fosse capitata in qualsiasi altro ambito - spiega il direttore di Libero a Massimo Giletti su La7 -, non so, come in politica o nell'imprenditoria, sarebbe successo l'ira di Dio sia dal punto di vista politico che giudiziario". E invece, quanto nonostante quanto accaduto in magistratura, "non è successo nulla". Da qui la frecciata al presidente della Repubblica: "è a capo del Csm, ma in un anno ha datomoniti. È arrivato a dire '' ...

Advertising

alessan75877023 : RT @Libero_official: Non è l'Arena, Alessandro Sallusti: 'Palamara? Sarebbe successa l'ira di Dio, ma da Mattarella solo moniti' https://t… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Non è l'Arena, Alessandro Sallusti: 'Palamara? Sarebbe successa l'ira di Dio, ma da Mattarella solo moniti' https://t… - Libero_official : Non è l'Arena, Alessandro Sallusti: 'Palamara? Sarebbe successa l'ira di Dio, ma da Mattarella solo moniti'… - 19FC77 : @zephira_137 @SalvatoreManze1 Arriverà l'ira di Dio e farà terra bruciata - Emmachampagne95 : L’ira di Dio Cooper Kupp segna !!! Che giocatore !!! #SuperBowl -