L’imprenditore No vax: «Il Green pass sul lavoro da domani? Pagherò la multa, ma così il governo ci penalizza» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Da domani il Green pass rafforzato diventa obbligatorio sul lavoro. Il lavoratore privo di certificato è considerato assente ingiustificato e perde il diritto allo stipendio fino al 15 giugno 2022. Chi va al lavoro senza Green pass rafforzato rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro (doppia se la violazione è reiterata); la multa di 100 euro la rischiano invece gli over 50 ancora senza seconda dose. Gerhard Tratter, imprenditore alla guida della Tratter Engineering di Bolzano, è un caso particolare: i suoi operai sono in regola, lui no. E, spiega al Corriere della Sera, ha già deciso di prendere la multa ma di continuare a lavorare. «Abbiamo quattro ultracinquantenni non vaccinati. Ma non abbiamo un problema immediato: essendo ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dailrafforzato diventa obbligatorio sul. Il lavoratore privo di certificato è considerato assente ingiustificato e perde il diritto allo stipendio fino al 15 giugno 2022. Chi va alsenzarafforzato rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro (doppia se la violazione è reiterata); ladi 100 euro la rischiano invece gli over 50 ancora senza seconda dose. Gerhard Tratter, imprenditore alla guida della Tratter Engineering di Bolzano, è un caso particolare: i suoi operai sono in regola, lui no. E, spiega al Corriere della Sera, ha già deciso di prendere lama di continuare a lavorare. «Abbiamo quattro ultracinquantenni non vaccinati. Ma non abbiamo un problema immediato: essendo ...

