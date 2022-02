Liliana Resinovich, novità sulle indagini: spuntano nuove rivelazioni. Gli aggiornamenti (Di lunedì 14 febbraio 2022) nuove rivelazioni spuntano sul caso, ancora irrisolto, della morte di Liliana Resinovich, le parole del fratello fanno chiarezza sull’accaduto. Liliana Resinovich è scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre scorso,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 14 febbraio 2022)sul caso, ancora irrisolto, della morte di, le parole del fratello fanno chiarezza sull’accaduto.è scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre scorso,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ClarabellaBest : RT @ore14rai2: ?? Giallo di Liliana Resinovich: la donna è stata uccisa per soldi? È questa la tesi del fratello Sergio, che parla anche di… - RaiDue : RT @ore14rai2: ?? Giallo di Liliana Resinovich: la donna è stata uccisa per soldi? È questa la tesi del fratello Sergio, che parla anche di… - RobertaBruzzone : RT @ore14rai2: ?? Giallo di Liliana Resinovich: la donna è stata uccisa per soldi? È questa la tesi del fratello Sergio, che parla anche di… - ore14rai2 : ?? Giallo di Liliana Resinovich: la donna è stata uccisa per soldi? È questa la tesi del fratello Sergio, che parla… - ilriformista : Il giallo irrisolto di Trieste. La 63enne sparita a metà dicembre e ritrovata a inizio gennaio in un paio di sacchi… -