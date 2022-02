Liguria, Toti va all’attacco: se il centrodestra c’è si va avanti fino al 2025, altrimenti meglio votare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Continua la guerra fredda in Liguria tra Giovanni Toti e la Lega. Tra il governatore ligure e il Carroccio il gelo risale alla partita per il Quirinale con la Lega che non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di “Cambiamo” che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle. In più su Giovanni Toti grava il sospetto di manovre al centro con i renziani. Un mix di malumori che sta creando fibrillazioni nella giunta ligure. A ciò si aggiunge il voto a Genova in primavera. Qui il favorito è Marco Bucci, che ha dimostrato efficienza e serietà con la ricostruzione del ponte Morandi. Ma il commissario leghista in Liguria, Edoardo Rixi, ha già dichiarato: «Se Bucci dicesse “vado verso il centrosinistra” sarebbe un problema». Il riferimento è all’apertura verso Italia Viva lanciata dal ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Continua la guerra fredda intra Giovannie la Lega. Tra il governatore ligure e il Carroccio il gelo risale alla partita per il Quirinale con la Lega che non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di “Cambiamo” che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle. In più su Giovannigrava il sospetto di manovre al centro con i renziani. Un mix di malumori che sta creando fibrillazioni nella giunta ligure. A ciò si aggiunge il voto a Genova in primavera. Qui il favorito è Marco Bucci, che ha dimostrato efficienza e serietà con la ricostruzione del ponte Morandi. Ma il commissario leghista in, Edoardo Rixi, ha già dichiarato: «Se Bucci dicesse “vado verso il centrosinistra” sarebbe un problema». Il riferimento è all’apertura verso Italia Viva lanciata dal ...

