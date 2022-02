Liga, Maiorca-Athletic Bilbao LIVE 2-0 (Di lunedì 14 febbraio 2022) La 24a giornata di Liga si chiude con il posticipo di stasera tra Maiorca e Athletic Bilbao. I padroni di casa devono uscire dalla bassa classifica:... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) La 24a giornata disi chiude con il posticipo di stasera tra. I padroni di casa devono uscire dalla bassa classifica:...

