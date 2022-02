Libertas Benevento, ottimi risultati dai campionati regionali indoor (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Continuano i successi per la Libertas Benevento. Gli atleti del presidente Gianni Caruso ottengono sette ori, un argento e sette bronzi ai campionati regionali individuali indoor disputati questo week end al Palavesuvio di Napoli. Doppi titoli per Chiara Saccomanno nei 60 metri ostacoli cadette con il tempo di 10”16 e nel salto in alto con la misura di 1,43 metri; Bispo Kaué nei 60 metri piani ragazzi con il tempo di 8”,44 e nel salto in lungo con la misura di 4,03 metri. Stefano Cornacchione nei 60 metri ostacoli ragazzi con il tempo di 10”,59 e Michelangelo Mancini 60 metri ostacoli cadetti con il tempo di 9”,62. Incanta la promettente Chiara Seneca, categoria ragazze, che vince il titolo di campionessa regionale indoor ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano i successi per la. Gli atleti del presidente Gianni Caruso ottengono sette ori, un argento e sette bronzi aiindividualidisputati questo week end al Palavesuvio di Napoli. Doppi titoli per Chiara Saccomanno nei 60 metri ostacoli cadette con il tempo di 10”16 e nel salto in alto con la misura di 1,43 metri; Bispo Kaué nei 60 metri piani ragazzi con il tempo di 8”,44 e nel salto in lungo con la misura di 4,03 metri. Stefano Cornacchione nei 60 metri ostacoli ragazzi con il tempo di 10”,59 e Michelangelo Mancini 60 metri ostacoli cadetti con il tempo di 9”,62. Incanta la promettente Chiara Seneca, categoria ragazze, che vince il titolo di campionessa regionale...

