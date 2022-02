Liberati 4.500 letti in 15 giorni. “Adesso gli ospedali respirano” (Di martedì 15 febbraio 2022) I reparti dedicati al Covid tornano disponibili per gli altri malati. "Ora bisogna recuperare gli interventi saltati a causa dell'ultima ondata" Leggi su repubblica (Di martedì 15 febbraio 2022) I reparti dedicati al Covid tornano disponibili per gli altri malati. "Ora bisogna recuperare gli interventi saltati a causa dell'ultima ondata"

Advertising

morry74 : Liberati 4.500 letti in 15 giorni. “Adesso gli ospedali respirano” - TerrinoniL : Liberati 4.500 letti in 15 giorni. “Adesso gli ospedali respirano” - Piergiulio58 : Liberati 4.500 letti in 15 giorni. “Adesso gli ospedali respirano” - la Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Liberati 500 Liberati 4.500 letti in 15 giorni. "Adesso gli ospedali respirano" Cominciano a respirare soprattutto le chirurgie. Il Covid si ritira dagli ospedali e i reparti dedicati ai pazienti infettati dal virus chiudono, o meglio tornano ad essere degenze ordinarie, spesso ...

Il saliscendi dei contagi in Calabria. Oggi +2.055, la metà nel reggino. Stabili i ricoveri E così, a fronte degli 8.500 test di ieri e dei circa 1.500 nuovi casi accertati, oggi sono stati ... Nelle terapie intensive si registra un nuovo ingresso e due posti letto liberati. Sono ...

Dalla 500 alla MotoGP: evoluzione di un Mondiale che cerca il nuovo Rossi La Gazzetta dello Sport Liberati 4.500 letti in 15 giorni. “Adesso gli ospedali respirano” Ci vorrà un po’ di tempo ma la strada è segnata. Ieri i ricoverati a causa del coronavirus, tra intensive e letti ordinari, erano 17.223, due settimane prima il dato era circa 21.500. Vuol dire che in ...

Tartarughe Caretta caretta liberate, l’assessore Lampis: “Sono in buone condizioni” Lo scorso 9 ottobre dalla spiaggia di San Giovanni di Sinis sono state liberati quattro esemplari di tartaruga ... percorrendo oltre 1.500 chilometri dal giorno della liberazione. Azzurra ha finora ...

Cominciano a respirare soprattutto le chirurgie. Il Covid si ritira dagli ospedali e i reparti dedicati ai pazienti infettati dal virus chiudono, o meglio tornano ad essere degenze ordinarie, spesso ...E così, a fronte degli 8.test di ieri e dei circa 1.nuovi casi accertati, oggi sono stati ... Nelle terapie intensive si registra un nuovo ingresso e due posti letto. Sono ...Ci vorrà un po’ di tempo ma la strada è segnata. Ieri i ricoverati a causa del coronavirus, tra intensive e letti ordinari, erano 17.223, due settimane prima il dato era circa 21.500. Vuol dire che in ...Lo scorso 9 ottobre dalla spiaggia di San Giovanni di Sinis sono state liberati quattro esemplari di tartaruga ... percorrendo oltre 1.500 chilometri dal giorno della liberazione. Azzurra ha finora ...