Lexus - 0-100 in 2 secondi per la sportiva elettrica del futuro - VIDEO

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Al Battery Day Toyota dello scorso dicembre, quando Akio Toyoda ha presentato la strategia del gruppo tutti gli occhi erano puntati alle sue spalle: la scenografica distesa di concept, alcune delle quali mai viste e ipotizzate, ha colpito nel segno. I prototipi hanno così anticipato le vetture che nei prossimi anni vedremo sulle strade: modelli di grandi volumi, ma anche sportive dedicate a chi ancora vuole divertisi al volante. Una di queste è la una sorta di erededellaLFA, che ancora non ha un nome: oggi sono state diffuse nuove immagini e informazioni sul suo conto. Batterie allo stato solido per andare forte e lontano. Per ora è solo definita come "prossima generazione di autoa batteria", ma per un marchio comeè impossibile non pensare alla precedente supercar con motore V10. Dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lexus 100

... il nuovo modello simboleggia il futuro die fa rivivere lo spirito dell'iconica LFA. Grazie al potenziale utilizzo di batterie allo stato solido l'auto offrirà un' accelerazione 0 -km/h ...Da 0 akm/h in appena 2 secondi! Il riferimento di Toyota Group , in questo senso, indica la coupé dicome " Nuova generazione di modello sportivo elettrico a batterie ", chiamata " come ...Per ora sappiamo solo che con la sua sportiva Lexus prevede di bruciare lo 0-100 in circa 2 secondi. Prestazioni che promettono di fare della nuova supercar giapponese una rivale temibile per vetture ...Lexus International President & Chief Branding Officer Koji Sato shared that the electric sports car’s zero to 100 km/h acceleration time will be “in the low two-second range.” Sato emphasized that ...