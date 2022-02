L' ex primario era ancora ai vertici dei clan Arrestato di nuovo dopo vent' anni

Advertising

- salernonotizie : Morto ex primario di Rianimazione Ospedale di Polla: era positivo al Covid

Ultime Notizie dalla rete : primario era

Delle nuove leve di Cosa Nostra parlava con disprezzo , ma il suo cuore e soprattutto i suoi affari continuavano a essere legati a doppio filo a Cosa nostra. Giuseppe Guttadauro, exall'ospedale Civico di Palermo, storico padrino del mandamento mafioso di Brancaccio, non ha mai interrotto i suoi legami con le cosche e ieri è stato arrestato con l'accusa di associazione ...Anche in altri Paesi la pasta è diventato un alimento, nonostante i condimenti e i metodi ... Non sapevamo che c'bisogno di mettere acqua in pentola. " Un errore imperdonabile per gli ...Detto ‘il dottore’, primario dell’ospedale Civico del capoluogo siciliano, in passato era stato coinvolto nell’inchiesta sulle talpe alla Dda, in cui erano stati indagati anche l’ex ...Giuseppe Guttadauro, detto «il dottore», ex primario dell'ospedale Civico di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri del Ros di Palermo. Guttadauro era stato coinvolto in passato nell'inchiesta ...