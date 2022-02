Levante mamma, la prima foto di Alma Futura (Di lunedì 14 febbraio 2022) Levante mamma: la cantante condivide la lieta notizia sui social. Ieri, domenica 13 febbraio 2022, è nata la sua primogenita. Si chiama Alma Futura, un nome del tutto particolare, un’ “anima gentile”, così la definisce la neo mamma. Il giorno di San Valentino non lo dimenticherà così facilmente quest’anno. Levante ha messo al mondo Alma Futura, l’amore più grande, e lo comunica lei stessa condividendo la prima immagine della bimba con i suoi follower. A loro, a coloro che la seguono da sempre o da un giorno apprezzando la sua musica, Levante riserva la notizia in anteprima. “Il 13 Febbraio è nata Alma Futura”, scrive, annunciando al mondo il nome che i genitori ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022): la cantante condivide la lieta notizia sui social. Ieri, domenica 13 febbraio 2022, è nata la sua primogenita. Si chiama, un nome del tutto particolare, un’ “anima gentile”, così la definisce la neo. Il giorno di San Valentino non lo dimenticherà così facilmente quest’anno.ha messo al mondo, l’amore più grande, e lo comunica lei stessa condividendo laimmagine della bimba con i suoi follower. A loro, a coloro che la seguono da sempre o da un giorno apprezzando la sua musica,riserva la notizia in ante. “Il 13 Febbraio è nata”, scrive, annunciando al mondo il nome che i genitori ...

