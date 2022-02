Levante ha partorito, è nata la prima figlia: nome scelto, significato, fidanzato Pietro, FOTO (Di lunedì 14 febbraio 2022) La cantautrice Levante ha partorito e ha condiviso con i fan una dolce dedica per la nascita della sua prima figlia con il fidanzato Pietro, scopriamo tutti i dettagli in merito: il particolarissimo nome scelto per la bambina e le parole della neo mamma. Leggi anche: Levante: chi è il fidanzato Pietro Palumbo? Lavoro, FOTO, Instagram Levante ha partorito la... Leggi su donnapop (Di lunedì 14 febbraio 2022) La cantautricehae ha condiviso con i fan una dolce dedica per la nascita della suacon il, scopriamo tutti i dettagli in merito: il particolarissimoper la bambina e le parole della neo mamma. Leggi anche:: chi è ilPalumbo? Lavoro,, Instagramhala...

Advertising

myunicorndont : RT @dailydrama2022: 14 Febbraio 2022 Levante ha partorito: sua figlia non si chiama Porcodia ma ALMA FUTURA - pinklight22 : RT @Neuralgiadeluxe: Levante dopo aver partorito Alma Futura #benvenutaporcodia - blablablangi : Comunque sono troppo contenta per Levante, aggiornavo ogni giorno le sue storie per sapere se avesse partorito ???? - KIKKO_HEAD : RT @Neuralgiadeluxe: Levante dopo aver partorito Alma Futura #benvenutaporcodia - Gio_Ferrante3 : RT @dailydrama2022: 14 Febbraio 2022 Levante ha partorito: sua figlia non si chiama Porcodia ma ALMA FUTURA -