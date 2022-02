Levante ha partorito, come si chiama la figlia. La prima foto e la dedica al compagno Pietro Palumbo: “Grazie” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Levante è finalmente mamma! La cantante ha dato alla luce una bellissima bimba. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante con un lunghissimo post pubblicato su Instagram insieme ad un primo piano della boccuccia della neonata. Levante si è lasciata andare ad un bellissimo racconto dell’esperienza e ai ringraziamenti a tutti coloro che le sono stati vicino. Levante è diventata mamma: come si chiama la bimba Nell’annunciare la nascita della figlia, Levante ha anche svelato che nome ha scelto per la piccolina, che è nata il 13 febbraio anche se l’annuncio è stato dato solo oggi. “Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata” ha scritto Levante, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022)è finalmente mamma! La cantante ha dato alla luce una bellissima bimba. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante con un lunghissimo post pubblicato su Instagram insieme ad un primo piano della boccuccia della neonata.si è lasciata andare ad un bellissimo racconto dell’esperienza e ai ringraziamenti a tutti coloro che le sono stati vicino.è diventata mamma:sila bimba Nell’annunciare la nascita dellaha anche svelato che nome ha scelto per la piccolina, che è nata il 13 febbraio anche se l’annuncio è stato dato solo oggi. “Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata” ha scritto, ...

Advertising

pixieferns : ah ma finalmente levante ha partorito avevo l’impressione che fosse incinta da dieci anni - delittodic0gne : levante ha partorito ed ha chiamato la sua bambina ALMA FUTURA sarà stata influenzata da mare fuori per forza - pezslaugh : RT @Neuralgiadeluxe: Levante dopo aver partorito Alma Futura #benvenutaporcodia - DessLJ96 : NO VABBÈ LEVANTE HA PARTORITO, MI VIENE DA PIANGERE FINALMENTE MILF - Novella_2000 : Levante ha partorito: ecco come si chiama sua figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Levante partorito Quella narrativa per ragazzi che non sa più parlare italiano L'Italia ha partorito opere illustri fino all'inizio del secolo scorso . Ha "tenuto botta" per ... o al massimo con le produzioni del Sol Levante, ma anche qui sorge una riflessione: il Giappone, ...

Priyanka Chopra e Nick Jonas: genitori tramite maternità surrogata Svelato il nome (particolarissimo) della bimba › Skin è diventata mamma: la compagna Ladyfag ha partorito la loro primogenita Lev Lylah › Levante sarà mamma: l'annuncio social della ...

Levante ha partorito: ecco come si chiama sua figlia Novella 2000 Levante è diventata mamma, è nata la prima figlia Alma Futura Levante ha partorito: è nata la prima figlia Alma Futura, la piccola avuta dal compagno Pietro Palumbo. “Anima gentile hai attraversato il mio grembo rendendomi una madre fortunata”, è la prima dedica ...

Levante è mamma: è nata la primogenita Alma Futura Levante è mamma. La cantautrice ha partorito la primogenita che aspettava con il compagno Pietro Palumbo. La bimba è nata il 13 febbraio e si chiama Alma Futura. A darne l’annuncio è stata la stessa ...

L'Italia haopere illustri fino all'inizio del secolo scorso . Ha "tenuto botta" per ... o al massimo con le produzioni del Sol, ma anche qui sorge una riflessione: il Giappone, ...Svelato il nome (particolarissimo) della bimba › Skin è diventata mamma: la compagna Ladyfag hala loro primogenita Lev Lylah ›sarà mamma: l'annuncio social della ...Levante ha partorito: è nata la prima figlia Alma Futura, la piccola avuta dal compagno Pietro Palumbo. “Anima gentile hai attraversato il mio grembo rendendomi una madre fortunata”, è la prima dedica ...Levante è mamma. La cantautrice ha partorito la primogenita che aspettava con il compagno Pietro Palumbo. La bimba è nata il 13 febbraio e si chiama Alma Futura. A darne l’annuncio è stata la stessa ...