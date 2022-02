Levante: chi è il fidanzato Pietro Palumbo? Lavoro, foto, Instagram (Di lunedì 14 febbraio 2022) La cantante Levante, a distanza di più di un anno dalla prima dichiarazione sul suo misterioso fidanzato Pietro Palumbo, ha deciso di condividere le prime foto del suo amore a volto scoperto. Scopriamo tutti i dettagli sul compagno della cantante siciliana. Leggi anche: Diodato, dopo Levante, sta con una cantante di Sanremo Giovani? (foto) Levante: chi... Leggi su donnapop (Di lunedì 14 febbraio 2022) La cantante, a distanza di più di un anno dalla prima dichiarazione sul suo misterioso, ha deciso di condividere le primedel suo amore a volto scoperto. Scopriamo tutti i dettagli sul compagno della cantante siciliana. Leggi anche: Diodato, dopo, sta con una cantante di Sanremo Giovani? (: chi...

Advertising

QdSit : #Levante mamma, il nome della piccola e chi è il papà - LuigiAnsaloni : Levante è diventata mamma: è nata la primogenita Alma Futura. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice di Calta… - infoitcultura : Chi è il compagno di Levante Pietro Palumbo, papà di sua figlia - el_marrano : @mayabug2 Vabbè ho solo detto che non so chi sia levante, mica che ho la tv in bianco e nero ???? - el_marrano : Ma solo io non ho idea di chi cazzo sia Levante?? -