Lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo | “Boschi | Bonifazi e Bianchi come la banda Bassotti | senza ritegno”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nell’ambito del processo per le fatture false che coinvolge il padre di, è emersa unache l’uomo avrebbe scritto ma mai inviato al. Nella missiva, si toglie qualche evidente sassolino dalla scarpa nei confronti non solo dell’ex premier e segretario del Partito Democratico, ma anche del cosiddetto Giglio Magico. Ladicontro il Giglio Magico diDepositato dalla Procura di Firenze, il contenuto dellaè stato divulgato in queste ore da Repubblica. Bisogna tornare indietro fino ai primi di marzo del 2017:, dopo aver perso il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ed essersi dimesso da ...

NelladiRenzi colpisce il duro commento su alcuni amici del figlio, considerati da molti "i fedelissimi" dell'ex Presidente del Consiglio Argomenti trattati LadiRenzi al ...Comincia così laindirizzata daRenzi al figlio Matteo. Lo scritto è fra gli atti del processo per bancarotta con imputati a Firenze i genitori dell'ex premier. Il tribunale, con un'..."Riguardo al tuo auspicio che vada in pensione - si legge ancora nella lettera sequestrata - devo con forza affermare che in pensione mi ci manda il buon Dio non te". "Questa vicenda - affermerebbe ...Così scriveva Tiziano Renzi in una lettera al figlio Matteo scritta il 5 marzo 2017, a due settimane dalle sue dimissioni da Presidente del Consiglio. La lettera, di sei pagine, è stata depositata ...